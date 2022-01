Sandro Abate, allenamento congiunto col Napoli Futsal: 4-3 per gli azzurri Mister Scarpitti: "Indicazioni positive, fiducioso per le Final Eight"

Tra una sosta più lunga del solito e i problemi relativi al Covid, la Sandro Abate riparte da un allenamento congiunto. I verdeazzurri, fermi dallo scorso 28 dicembre nel derby contro la Feldi Eboli (4-2), scaldano i motori in un test contro il Napoli Futsal in vista della ripresa della regular season. Abate e compagni, nell’amichevole andata in scena al PalaCercola, sono andati ko dopo aver dominato la prima frazione di gioco portandosi sul parziale di 0-3; nella ripresa, gli azzurri hanno ribaltato il risultato per effetto delle reti di Fernandinho, Turmena, Fortino e Dian Luka. Per gli irpini doppietta di Alex e rete di capitan Abate. Il roster di mister Scarpitti tornerà nuovamente in campo il 13 febbraio contro la Came Dosson, valida per l’ultima giornata del girone d’andata, che andrà a decretare la classifica ufficiale per le Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento alla palestra comunale di Dosson, con fischio d’inizio alle 18,25.

Le parole di mister Scarpitti dopo l’allenamento congiunto contro il Napoli Futsal: “La cosa importante è esser tornati a giocare dopo tante settimane. Ho ricevuto indicazioni positive, la squadra soprattutto nella fase centrale del match mi è piaciuta tantissimo. Chiaramente ci sono stati degli errori, c’è stato un calo di tensione. Ci sono buoni spunti su cui lavorare. Mercato? Sono contento dell’arrivo di Alex e Creaco. La società è stata di parola e soprattutto molto presente. Alex ci ha spostato gli equilibri, Creaco, che oggi non ha potuto partecipare all’allenamento, è un ragazzo che sa far bene in entrambe le fasi. Lo conosco dai tempi della Serie A2 e si può dire che abbia fatto sempre bene. Final Eight? Abbiamo cominciato a lavorare su questo sogno nel momento peggiore. Ci abbiamo creduto tutti e alla fine il lavoro svolto finora è servito per poterci giocare le nostre chance. Noi siamo padroni del nostro destino, dovremo essere bravi contro la Came Dosson e portare a casa la vittoria. Sono convinto che rientreremo nelle Final Eight”.