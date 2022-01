Del Fes - Viola, dentro Kekovic per Reggio Calabria Novità per gli ospiti. Domani la sfida al PalaDelMauro (palla a due alle 18)

Domani, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino ospiterà la Viola Reggio Calabria al PalaDelMauro. La squadra irpina vuole il rilancio immediato dopo la buona prestazione di Ruvo di Puglia, ma che non è bastata per conquistare i due punti con la Talos. La Viola raggiungerà l'impianto sportivo di contrada Zoccolari con una nuova pedina nel roster. Dentro Lazar Kekovic per coach Domenico Bolignano, fuori Amar Klacar, ceduto alla Lux Chieti in Serie A2. "L’aggiunta di Lazar al nostro roster non è da considerarsi una sostituzione, ma un innesto che servirà a rendere ancora più competitiva la Viola": ha spiegato il general manager di Reggio, Giuse Barrile. "Sono molto contento di aver firmato per una piazza storica come Reggio Calabria. - ha affermato Kekovic - Prometto di dare il massimo per la squadra e spero di regalare sin da subito gioie ai miei nuovi tifosi. Non vedo l’ora di cominciare".