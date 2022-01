Del Fes Avellino - Torrenovese, altro rinvio: si giocherà il 13 marzo La squadra avellinese è reduce dal ko casalingo contro la Viola Reggio Calabria

Era in programma il 9 gennaio, ma a causa dello stop covid deciso dall'autorità sanitaria locale per la Cestistica Torrenovese il match tra la squadra siciliana e la Del Fes Avellino fu rinviato al giorno 26, ma nemmeno nella giornata di domani i due roster scenderanno in campo per disputare il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). La gara è stata riprogrammata per domenica 13 marzo, con palla a due alle 18. La Del Fes è reduce dal ko casalingo contro la Viola Reggio Calabria. Il team irpino ha 6 punti di vantaggio sull'ultima in classifica, il Meta Formia, che si è sbloccato nell'ultimo weekend battendo la Virtus Pozzuoli per i primi due punti della stagione.

La nota ufficiale - "L’ASD Del Fes comunica il rinvio della partita contro Cestistica Torrenovese valevole per il recupero della 14ª giornata di campionato. La partita, in un primo momento posticipata al 26 gennaio 2022, si disputerà invece il 13 marzo 2022 al Pala del Mauro, alle ore 18:00. Il prossimo impegno della Del Fes, sarà la sfida contro BPC Virtus Cassino prevista per Domenica 30 gennaio al PalaVirtus".