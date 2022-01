La Del Fes Avellino passa a Cassino 69-84 Prova di forza in trasferta per gli uomini di coach Benedetto

La Del Fes Avellino vince a Cassino, supera la BPC Virtus con il finale di 69-84 nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B (girone D). Quattro uomini in doppia cifra e la corsa sin dal primo periodo con 10 punti di vantaggio al primo intervallo per la squadra irpina, che ottiene due punti preziosi nel cammino stagionale. A Cassino non bastano i 25 punti di Stefano Borsato per contenere gli avellinesi di coach Giovanni Benedetto. La Del Fes opera un ottimo balzo in classifica.

"Siamo molto contenti per questa vittoria, soprattutto per i ragazzi, che hanno messo in campo tutto ciò che avevano giocando una partita tosta, solida, in particolar modo in difesa. - ha affermato l'assistant coach della Del Fes, Salvatore Formato - Abbiamo limitato Lestini a 9 punti e abbiamo tenuto Cassino a 69 punti, ma soprattutto siamo riusciti a trovare grande ritmo in attacco coinvolgendo tutti e andando con 8 uomini a referto e 4 in doppia cifra. È una vittoria importante, di carattere, che ci dà fiducia e morale, sia per i due punti contro una diretta concorrente, sia per come è maturata".

Serie B - Girone D

Diciassettesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Del.Fes Avellino 69-84

Parziali: 15-25, 23-15, 19-28, 12-16

Cassino: Borsato 25 (4/10, 5/12), Provenzani 12 (4/4, 0/2), Teghini 10 (2/7, 1/6), Lestini 9 (1/4, 2/7), Ani 5 (2/3, 0/1), Balducci 3 (1/1, 0/1), Gambelli 2 (1/1, 0/0), Ly-lee 2 (0/1, 0/1), Idrissou 1 (0/2, 0/0), Moffa (0/1, 0/0), Mastrocicco, Pontone.

Avellino: Spizzichini 16 (3/8, 1/1), Caridà 15 (5/6, 1/2), Hassan 14 (1/6, 2/4), Hajrovic 11 (5/5, 0/0), Basile 9 (2/2, 1/5), Agbogan 8 (1/2, 1/3), D'Andrea 7 (3/3, 0/0), Venga 4 (2/2, 0/0), Ense, Cepic.

Foto: pagina ufficiale Facebook DelFes Avellino