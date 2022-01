Del Fes Avellino: riscatto a Cassino, ora la big Bisceglie nel mirino Irpini vincenti in terra ciociara, domenica la sfida contro i Lions al PalaDelMauro

Due punti preziosi e lo sguardo rivolto al match proibitivo e dall'alto impatto contro i Lions Bisceglie: la Del Fes Avellino ha operato un ottimo balzo nel weekend. La vittoria contro la BPC Virtus Cassino consente alla squadra irpina di firmare il terzultimo posto, di staccare i ciociari - ora penultimi - e di tenersi in scia del Lapietra Monopoli, che vince in casa contro la Virtus Arechi Salerno e conferma i due punti di vantaggio sulla Del Fes. Doveva arrivare il rilancio nella trasferta di Cassino ed è arrivato per il gruppo di coach Giovanni Benedetto, abile al PalaVirtus nel momento complicato a firmare un successo fondamentale nel cammino stagionale. Domenica, al PalaDelMauro, sarà sfida contro Bisceglie, superato tra le mura amiche dalla Virtus Kleb Ragusa (Monopoli e Avellino hanno giocato una gara in meno rispetto alle avversarie del girone).

Serie B - Girone D

Classifica: Agrigento 30; Bisceglie 26; Ruvo di Puglia 24; Salerno 22; Taranto, Ragusa 20; Sant'Antimo, Torrenova 18; Reggio Calabria 16; Molfetta, Pozzuoli, Forio 14; Monopoli 12; Avellino 10; Cassino 8; Formia 2.