Nuoto Pinnato, ASD Sparta: ottime prove ai regionali primaverili Numeri importanti tra titoli, primati e rilanci a livello personali per gli atleti del club eclanese

Conferma in ambito regionale per l'ASD Sparta ai campionati regionali primaverili di nuoto pinnato all'Elysium di Agropoli: 15 medaglie d'oro, 5 d'argento e 7 di bronzo con 10 titoli regionali per il club eclanese nell'evento cilentano, che ha ospitato ben 400 atleti. Erasmo Carbone ha conquistato due ore e due titoli di campione regionale nella specialità 50 Apnea e 50 NP. Primati anche per Cristian Cappuccio, Emilio Giusto, Matteo Masuccio e Marilena Di Salvatore nelle specialità 50 e 100 PN, per Lucia Trillo (50 NP), Lucio Chiaradonna (50 PN), Constantino Spina (50 PN), Ferdinando Nicotera (50 PN) e Giovanni Rossetti (100 NP).

Ottime prove anche per Alex Belmonte, impegnato nei 50 PN con l'argento e il pass per i prossimi campionati italiani, per Soraya Di Luna, bronzo nei 100 PN, e per Mariassunta Basile, che abbassa i suoi personali dopo un lungo stop. La staffetta Rossetti/Belmonte/Giusto/Carbone ha chiuso al terzo posto la gara 4x50 mista M 2NP+2PN.