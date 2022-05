Calcio a 5, Sandro Abate: c'è già un rinnovo. Accordo triennale È la vigilia del derby contro la squadra di mister Samperi per il team avellinese

Nemmeno il tempo di concludere la regular season che la Sandro Abate guarda già al futuro. Il club irpino, infatti, ha deciso di prolungare la permanenza in maglia verdeazzurra del pivot Alex, giunto tra le file avellinesi nel mercato dicembrino. Intanto, non si perde di vista l’obiettivo principale. Per gli uomini di mister Scarpitti, a sole due giornate dal termine della stagione regolare, il bersaglio da centrare sono i playoff scudetto e per agguantarli l’imperativo è vincere. Gli irpini, dopo la vittoria casalinga contro la Meta Catania (3-2), scenderanno nuovamente in campo domani in occasione dello scontro diretto contro la Feldi Eboli. Il derby, valido per la ventinovesima e penultima giornata nel campionato di Serie A, andrà in scena sul parquet del PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 18.

Dopo le dichiarazioni del tecnico Scarpitti, parola al pivot Alex: “Sono molto felice dell’opportunità che mi è stata data dalla società di rimanere qui per altri tre anni. Qui mi sono trovato bene fin dal primo momento e posso affermare che si tratta di una squadra in cui si lavora bene. Domani affronteremo la Feldi Eboli, un derby che per noi potrà essere decisivo in ottica playoff, in quanto, in caso di vittoria, saremmo qualificati matematicamente. Sappiamo che si tratta di una gara difficile, ma dovremo conquistare i tre punti anche per poter giocare l’ultima gara di campionato, che sarà contro la Came Dosson, in modo più tranquillo.”