Basket, è la vigilia di Del Fes Avellino - Ruvo di Puglia: biglietti a un euro Serie B (girone D), Formato: "Non sarà facile, ma vogliamo la salvezza senza playout"

Domani, con palla a due alle 18, sarà ultimo turno di campionato in Serie B e la Del Fes Avellino ospiterà la Tecnoswitch Ruvo di Puglia al PalaDelMauro. In caso di vittoria sarà salvezza diretta per la squadra irpina. In caso di sconfitta occorre il ko in contemporanea della Virtus Bava Pozzuoli contro i Lions Basket Bisceglie. Per gli ultimi 40 minuti della stagione regolare e con l'obiettivo di chiudere l'annata sportiva senza passare per i playout, la Del Fes apre, di fatto, al suo pubblico: biglietti per tutti i settori al costo di un euro ad eccezione della tribuna VIP. "Sarai il nostro sesto uomo, ti aspettiamo": così il club sui social.

"Ci aspettano quaranta minuti davvero tosti, difficili contro una squadra che è partita per il salto di categoria o comunque per conquistare le posizioni di vertice. - ha affermato l'assistant coach della Del Fes, Salvatore Formato, alla vigilia del match - Lo sta facendo e adesso deve vincere ad Avellino per arrivare seconda. Noi abbiamo un percorso super nel girone di ritorno e dobbiamo portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Sappiamo che non sarà facile, però saranno 40 minuti di battaglia nei quali faremo di tutto per portare a casa il risultato e la meritata salvezza senza passare per i playout".

La vittoria nel recupero - "A Pozzuoli è stata una battaglia come ci aspettavamo. Loro hanno provato a mettere in campo tutto quello che avevano. Dal canto nostro siamo stati bravi a restare lì, a ottenere il break nel terzo quarto raggiungendo anche un vantaggio in doppia cifra. Non hanno mollato e sono tornati sopra. Non era facile, non è stato banale portarla a casa e siamo veramente contenti dell'ulteriore vittoria ottenuta fuori casa nel girone di ritorno".

Sguardo solo agli ultimi 40 minuti - "Non c'è rammarico, non dobbiamo guardare agli infortuni o ad altro. La squadra è diventata un gruppo vero anche grazie alle difficoltà che ha attraversato. Il bilancio è positivo e pensiamo solo al futuro e alla sfida contro Ruvo".