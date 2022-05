Feldi Eboli - Sandro Abate, pari nel derby: 2-2 al PalaDelMauro Per gli irpini la qualificazione ai playoff scudetto si deciderà contro la Came Dosson

La Sandro Abate rimanda la questione playoff all’ultima giornata di campionato. Dopo la vittoria casalinga contro la Meta Catania (3-2), gli irpini chiudono con un pareggio il derby contro la Feldi Eboli. La gara, valida per la ventinovesima e penultima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 2-2. Nel primo tempo Alex risponde a Bissoni ma quasi allo scadere Luizinho trascina le volpi nuovamente in vantaggio; la ripresa è scoppiettante ma equilibrata e, a 3 minuti dal triplice fischio, è Richar a riportare il risultato in parità. Occhio alla classifica, Abate e compagni sono attualmente all’ottavo posto in graduatoria con 43 punti, gli stessi della Feldi Eboli e del Futsal Pescara; sorpasso della Ciampino Aniene che vince contro l’Italservice Pesaro (1-4) e sale a quota 44 punti. Proprio sotto gli uomini di mister Scarpitti, invece, c’è il Real San Giuseppe, a -1 dagli irpini. Discorso playoff scudetto, quindi, che si deciderà domenica prossima. La Sandro Abate chiuderà la regular season con il match contro la Came Dosson. Appuntamento al PalaDelMauro con fischio d’inizio alle 18.25.

Primo tempo - La posta in palio è alta per entrambe le compagini e i ritmi sono fin da subito infuocati al PalaDelMauro. La Feldi Eboli, nei primi minuti di gioco, si è resa più incisiva con molteplici occasioni: nemmeno il tempo di scendere in campo che Pesk, in occasione di una rimessa laterale, calcia con forza verso la porta difesa da Thiago Perez, ma la sfera scheggia il palo. Poco dopo ci prova Selucio, ma trova l’opposizione dell’estremo difensore irpino. Altra chance per gli ebolitani, stavolta con Bissoni, che in scivolata non trova per un soffio il tocco con la sfera. Ma è lo stesso centrale difensivo, dopo 4 minuti di gioco, a concretizzare i vari tentativi con una sassata: Richar tenta di trovare Dalcin, che scivola e ne approfitta in contropiede Bissoni. È 1-0. La reazione della Sandro Abate è immediata: Dalcin tenta il tiro, ma il salvataggio è di Murilo, che sostituisce sulla linea della porta l’estremo difensore ebolitano e riesce a ribattere la sfera. Agli irpini servono 8 minuti per pareggiare i conti, che approfittano di una punizione da posizione ravvicinata. Avellino appoggia per Alex, che con un piattone non lascia scampo a Dal Cin: 1-1 quando il cronometro segna 12 minuti. Le azioni di entrambe le compagini animano il PalaDelMauro e quando sembrava non esserci modo di sbloccare la parità, Luizinho insacca la sfera e riporta la Feldi Eboli in vantaggio a 45 secondi dall’intervallo. Squadre a riposo sul parziale di 2-1.

Secondo tempo - La trama della ripresa riprende quella della prima frazione di gioco, con la Sandro Abate più cinica. Scorre metà del secondo tempo con ritmi molto elevati e occasioni pericolose da parte di entrambe le squadre. La Feldi Eboli vuole blindare la vittoria e tenta di allungare il vantaggio, ma la dea bendata non è dalla loro parte: Luizinho manda al bar Ugherani prova la conclusione con il destro che, però, colpisce il palo. Murilo riesce ad arrivare sulla ribattuta ma è traversa. Il risultato resta fermo sul parziale di 2-1 con entrambi i portieri chiamati a fare enormi straordinari. Gli uomini di mister Scarpitti, negli ultimi minuti del derby, pigiano il piede sull’acceleratore e fanno soffrire gli ebolitani. A 6 minuti e 25 secondi dal triplice fischio la pressione è alle stelle e la Feldi Eboli fa ancora i conti con la sfortuna: altro palo per Luizinho. Mister Scarpitti, quindi, schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento per agguantare almeno il pareggio e la tecnica ripaga subito gli irpini. È Richar a portare i suoi sul parziale di 2-2. Non c’è più tempo al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Feldi Eboli – Sandro Abate 2-2

Marcatori: pt 4’ Bissoni, 12’ Alex, 19’25” Luizinho; st 17’ Richar

Feldi Eboli: Dal Cin, Pesk, Fantecele, Schiochet, Selucio, Vavà, Trentin, Bissoni, Luizinho, Senatore, Melillo, Gorrasi, Glielmi. All.: Samperi.

Sandro Abate: Thiago Perez, Abate, Dalcin, Danicic, Avellino, De Luca, Creaco, Ugherani, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Arbitri: Pezzuto della sezione di Lecce e D'Alessandro della sezione di Policoro. Crono: De Lorenzo della sezione di Brindisi.

Note: Ammoniti: Alex, Pesk, Dalcin e Avellino.