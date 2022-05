Basket, Del Fes Avellino ko con Ruvo: sorpasso Pozzuoli, irpini ai playout Serie B (girone D): decisivi gli ultimi quaranta minuti. Flegrei vincent nel turno e salvi

La Del Fes Avellino viene superata tra le mura amiche dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia (finale di 64-80), la Virtus Bava Pozzuoli vince in casa contro i Lions Basket Bisceglie (76-72) e aggancia gli irpini con il vantaggio negli scontri diretti per la differenza canestri. I flegrei sono salvi, la Del Fes dovrà giocare i playout per ottenere la salvezza. Nel match con Ruvo non bastano i 19 punti di Alessandro Marra e i 16 di Matteo Caridà. La Tecnoswitch passa ad Avellino con i 25 punti di Gianni Cantagalli.

Serie B - Girone D

Trentesima Giornata

Del Fes Avellino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-80

Parziali: 16-24, 15-22, 22-17, 11-17

Avellino: Marra 19 (4/10, 3/14), Caridà 16 (4/8, 1/4), D'Andrea 11 (4/7, 0/0), Carenza 10 (4/7, 0/3), Cepic 5 (0/0, 1/1), Venga 3 (1/1, 0/0), Hassan, Favato, Agbogan, Basile. All. Benedetto.

Ruvo di Puglia: Cantagalli 25 (1/2, 6/12), Mastroianni 13 (2/5, 3/5), Ciribeni 11 (3/5, 1/3), Monina 7 (3/3, 0/0), Cassar 6 (3/5, 0/0), Hidalgo 6 (3/6, 0/0), Bartolozzi 6 (2/5, 0/2), Merletto 5 (1/3, 1/7), Lurini 1 (0/0, 0/1), Markovic, Di Terlizzi, Sbaragli. All. Ponticiello