Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: il covid blocca la Serie A e c'è una novità Futsal, massima serie: per gli irpini c'è il futuro playoff in gioco

Il covid sospende momentaneamente il campionato di Serie A di futsal. L’ultima giornata della regular season, in programma domenica, è stata rinviata al 21 maggio a causa delle positività al coronavirus all’interno del gruppo squadra della Feldi Eboli. Stando ai comunicati ufficiali della LND e della Divisione Calcio a 5, che hanno definito la disputa delle ultime due giornate in contemporanea, dunque, tutte le gare sono state posticipate. Per la Sandro Abate, pertanto, il discorso playoff è nuovamente in stand-by: appuntamento a sabato 21 maggio, al PalaDelMauro, per il match contro la Came Dosson. Fischio d’inizio simultaneo per tutte le gare alle 18. Ancora una volta il covid blocca la A.