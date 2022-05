Basket, Del Fes Avellino: Forio senza casa, ecco dove proseguirà la serie Serie B: Gara 1 e Gara 2 al PalaDelMauro, novità per gli altri appuntamenti in calendario

Prima la comunicazione da parte della Lega Nazionale Pallacanestro, poi anche quella dello stesso club sui canali ufficiali social. Il Forio Basket non avrà a disposizione il PalaCasale per il playout contro la Del Fes Avellino. Dopo Gara 1 e Gara 2, in programma domenica e martedì al PalaDelMauro, la serie non si sposterà nel comune ischitano. Gara 3 si giocherà al PalaBarbuto di Napoli.

Nei fatti, la serie dello spareggio salvezza proseguirà in campo neutro per il terzo appuntamento. L'impianto sportivo del capoluogo partenopeo ospiterebbe anche l'eventuale Gara 4 (la serie è al meglio delle cinque sfide) con l'eventuale bella, invece, al PalaDelMauro di Avellino. L'indisponibilità del PalaCasale non è affatto piaciuta al Forio Basket, costretto a disputare i match decisivi per la conferma in Serie B già con il fattore campo per gli avversari nei primi due atti del playout e poi chiamata a "ospitare" gli avversari non sul parquet di casa, bensì lontana dalle mura amiche. La Del Fes vivrà, invece, un viaggio diverso per Gara 3 e per l'eventuale Gara 4.