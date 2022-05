Avellino, nuovo palasport al Campo Coni: approvato il progetto di adeguamento Calcio a 5, ma non solo: l'intervento prevede il restyling di campo, spogliatoi e dell'area esterna

È stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto sportivo divisione calcio a 5 mediante la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport del Campo Coni per l'importo complessivo di un milione e 700mila euro. Ad Avellino, quindi, è in programma la ridefinizione dell'area relativa alla tendostruttura (campo da gioco in parquet, nuovi spogliatoi e restyling anche esterno) nel complesso sportivo di via Tagliamento, utile per il futsal e per la Sandro Abate, la squadra del capoluogo che milita nel massimo campionato nazionale, ma non solo.

Nella determina pubblicata dal Comune di Avellino è sottolineata la natura dell'intervento, che nasce dalle encomie del programma "Summer Universiade Napoli 2019" con la realizzazione di un intervento di rivelanti dimensioni per ogni provincia campana, ma anche di altri di minori dimensioni all'esito di manifestazione di interesse con mandato all'ufficio speciale "grandi opere". "Tra le urgenze di rinnovo dell’edilizia sportiva rientra certamente l’adeguamento della struttura sportiva indoor del complesso Campo Coni di via Tagliamento", si legge. Ora è attesa per il bando della gara d'appalto.