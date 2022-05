Calcio a 5, Sandro Abate già qualificata ai playoff: ecco perché Cambia la classifica di Serie A in seguito a un ricorso: i dettagli

La Sandro Abate è qualificata matematicamente ai playoff scudetto. Il club irpino, con la sentenza emessa dal Giudice Sportivo circa la gara tra Real San Giuseppe e Syn-Bios Petrarca, che sancisce la vittoria a tavolino per gli uomini di mister Giampaolo, riesce aritmeticamente a garantire un posto tra le prime otto in classifica. La gara tra padovani e campani, valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie A, è stata esaminata in seguito al ricorso presentato dalla Syn-Bios Petrarca riguardo la posizione irregolare del calcettista gialloblù Salas, il quale non aveva scontato la squalifica precedentemente inflittagli. Dunque, il risultato di 3-2 a favore del Real San Giuseppe è stato annullato ed è stato confermato lo 0-6 a tavolino. Quindi, la classifica cambia nuovamente: i padovani scavalcano il Napoli e si posizionano al terzo posto mentre, gli uomini di mister Tarantino salutano definitivamente i playoff. Le compagini che hanno attualmente accesso alla post-season sono il Pesaro, l’Olimpus Roma, il Padova, il Napoli Futsal, la Ciampino Anien, il Futsal Pescara, la Feldi Eboli e la Sandro Abate. Ma la questione, nonostante la nota ufficiale della Divisione Calcio a 5, potrebbe avere un ulteriore riscontro: il Real San Giuseppe ha espresso la volontà di presentare un ulteriore ricorso.