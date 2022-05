Playoff Serie A, Avellino fa il tifo per Ramondino: Tortona sfida Venezia È la vigilia di Gara 1 dei quarti Scudetto. Il coach avellinese affronterà la Reyer di De Raffaele

La Bertram Tortona è stata l'autentica sorpresa della stagione regolare di Serie A. Quarta in classifica al termine della regular season, finalista in Coppa Italia, dove è stata battuta solo dall'Olimpia Milano di Ettore Messina dopo aver superato in semifinale i campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna (le V nere di Sergio Scariolo hanno conquistato la EuroCup mercoledì sera ottenendo il pass per la EuroLeague 2022/2023): il Derthona Basket corre verso i playoff, il quarto di finale Scudetto che vivrà con il fattore campo contro l'Umana Reyer Venezia.

Avellino, come sempre, farà il tifo per Marco Ramondino e la sua Bertram. L'ipino ha sfiorato il titolo di miglior coach della stagione, conquistato da Alessandro Magro, ma il valore dell'avellinese è ormai indiscutibile. Il classe '82 non è più considerabile emergente in virtù dei risultati in serie con l'asticella che si è alzata e che ha sempre trovato la risposta del tecnico. Ora ecco una nuova sfida, la serie contro gli orogranata di coach Walter De Raffaele, imbattuto nei quarti di finale e che nell'era Umana ha conquistato due Scudetti, uno in piena lotta contro la Scandone Avellino nel 2017. "Affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene per tutta la stagione, una grandissima sorpresa, per quanto io avessi detto già in agosto come Derthona sarebbe stata una delle grandi squadre del campionato. - ha spiegato il coach della Reyer nel pre-gara - E non dimentichiamoci che ha fatto la finale di Coppa Italia ed è stata tutto l’anno nelle primissime posizioni".

"I playoff sono il luogo nel quale, a volte, si realizzano anche le favole delle cenerentole del campionato. - ha affermato Ramondino ai canali ufficiali di LegaBasket Serie A - I playoff sono un altro mondo rispetto al campionato. Nei playoff le partite pesano di più perché è in questo momento che si raccoglie quanto seminato. Si percepirà un livello differente rispetto alla stagione regolare, un basket più fisico e più intenso. Il fattore campo? Speriamo conti, ma nel corso della storia è saltato tantissime volte. Venezia sa come si vince in Italia".