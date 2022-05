Basket, Del Fes Avellino - Forio, biglietti a un euro. Il programma playout Serie B, la salvezza passa per la serie contro gli ischitani per la squadra di coach Benedetto

Alle 16 sarà palla a due tra la Del Fes Avellino e il Forio Basket 1977 al PalaDelMauro per Gara 1 della serie playout al meglio delle cinque gare. La squadra irpina cerca il primo punto contro gli ischitani nello spareggio salvezza in cui può contare sul fattore campo, da confermare nei primi due atti (martedì alle 17 sarà nuova sfida in Irpinia). Biglietti a un euro: questa la decisione del club avellinese per garantire la massima spinta ai ragazzi di coach Giovanni Benedetto nella ricerca delle vittorie salvezza. La serie proseguirà al PalaBarbuto di Napoli, campo neutro per l'indisponibilità del PalaCasale di Forio.

Serie B - Playout

Gara 1: domenica 15 ore 16, Del Fes Avellino - Forio Basket 1977 (PalaDelMauro, Avellino)

Gara 2: martedì 17 ore 17, Del Fes Avellino - Forio Basket 1977 (PalaDelMauro, Avellino)

Gara 3: venerdì 20 ore 20.30, Forio Basket 1977 - Del Fes Avellino (PalaBarbuto, Napoli)

Ev. Gara 4: domenica 22 ore 18, Forio Basket 1977 - Del Fes Avellino (PalaBarbuto, Napoli)

Ev. Gara 5: mercoledì 25 ore 17, Del Fes Avellino - Forio Basket 1977 (PalaDelMauro, Avellino)