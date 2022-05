Basket, playout: Gara 1 è della Del Fes Avellino. Forio ko 70-52 Serie B, gli irpini si portano in vantaggio nella serie degli spareggi salvezza: il tabellino

Il Forio Basket chiude avanti di 7 al 10', ma la Del Fes Avellino si rilancia nella sfida già durante il secondo periodo e allunga nella ripresa. La squadra irpina vince Gara 1 della serie playout contro gli ischitani. Finale di 70-52 e 1-0 per la Del Fes, che conferma il fattore campo nel primo match. Martedì sarà nuovamente sfida al PalaDelMauro tra gli avellinesi di coach Giovanni Benedetto e il Forio. Matteo Caridà, con 23 punti, è il miglior realizzatore di Gara 1. Per la Del Fes in doppia cifra anche Daniele D'Andrea (15) e Giovanni Carenza (13). A Forio non bastano i 20 punti di Simone Orsini.

Serie B - Girone D

Playout - Gara 1

Del Fes Avellino - Forio Basket 70-52

Parziali: 12-19, 18-11, 21-13, 19-9

Avellino: Caridà 23 (4/9, 3/5), D'Andrea 15 (7/10, 0/2), Carenza 13 (3/7, 1/4), Hassan 9 (1/2, 2/4), Marra 4 (2/3, 0/1), Basile 3 (0/3, 1/3), Venga 3 (1/3, 0/0), Cepic (0/2, 0/0), Favato, Crispino, Agbogan.

Forio: Orsini 20 (4/8, 4/8), Hadzic 10 (3/10, 0/5), Milosevic 9 (2/5, 1/5), Ciarpella 8 (0/3, 2/4), Antonaci 2 (1/2, 0/0), Capezza 2 (1/1, 0/0), Caceres 1 (0/4, 0/0), Nafea, Iodice, Iannello.