Basket, Del Fes Avellino a un passo dalla salvezza in Serie B: 2-0 su Forio Serie sul 2-0 per la squadra irpina e venerdì sarà match-point al PalaBarbuto di Napoli

La Del Fes Avellino vince anche Gara 2 della serie playout. La squadra irpina guida il match sin dal primo quarto e vola sul 2-0 negli spareggi salvezza contro il Forio Basket. Finale di 75-61 per i ragazzi di coach Giovanni Benedetto a cui occorre una sola vittoria per confermare la società in Serie B. Giovanni Carenza è il miglior realizzatore del match con 26 punti e spinge la Del Fes alla vittoria in compagnia di Daniele D'Andrea, autore di 18 punti. A Forio non bastano i 22 punti di Jakov Milosevic.

Serie B - Girone D

Playout - Gara 2

Del Fes Avellino - Forio Basket 75-61

Parziali: 21-15, 23-14, 17-19, 14-13

Avellino: Carenza 26, D'Andrea 18, Caridà 11

Forio: Milosevic 22, Hadzic 9, Caceres 5

In aggiornamento con il tabellino completo

Foto: pagina uffiiciale Facebook ASD Del Fes