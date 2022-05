Sandro Abate, il posto playoff è ancora in discussione: il motivo Scarpitti: "I tifosi? Si sta creando un bel feeling tra noi e il pubblico di Avellino"

È la vigilia dell’ultima giornata di campionato per la Serie A di Futsal. La Sandro Abate, reduce dal pareggio contro la Feldi Eboli dello scorso 7 maggio (2-2), si appresta a chiudere la regular season con il match contro la Came Dosson. La gara, valida per la trentesima e ultima giornata della massima serie, è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 18.

Per Abate e compagni la matematica qualificazione ai playoff scudetto resta tutt’ora un’incognita. Dopo la decisione del giudice sportivo sulla penalizzazione del Real San Giuseppe, il club campano, a sua volta, ha esposto un controricorso che lascia un interrogativo sulle posizioni in graduatoria. Per gli irpini, quindi, l’imperativo è vincere. Sponda biancoblù, invece, dovranno pensare ai playout. Gli irpini, al momento, occupano il sesto posto in graduatoria con 43 punti, gli stessi del Futsal Pescara e della Feldi Eboli; solo un punto di differenza con la Ciampino Aniene (44). A salire, invece, c’è il Napoli Futsal (52), la Syn-Bios Petrarca (54), l’Olimpus Roma (57) e, a guidare la classifica, l’Italservice Pesaro (62).

A scandire l’attesa è il tecnico irpino, Fausto Scarpitti: “Domani contro la Came Dosson sarà una gara importante. A oggi non possiamo essere sicuri al cento per cento della nostra qualificazione ai playoff scudetto dato il contro ricorso del Real San Giuseppe. Dobbiamo assolutamente vincere per garantirci un posto tra le prime otto al di là di quanto accaduto, anche per conquistare una posizione di prestigio che ci permetta un incrocio migliore rispetto a un altro. Dai ragazzi non mi aspetto un calo di tensione, sono consapevoli dell’importanza di questa gara e del fatto che è fondamentale conquistare questi tre punti. La squadra sta bene, qualche piccolo acciacco lo stiamo recuperando e Pazetti contiamo di recuperarlo sicuramente per i playoff. Tutti si allenano con impegno e volontà. I tifosi? Si sta creando un bel feeling tra noi e il pubblico di Avellino. In tutte le ultime gare c’è stato un apporto importante e speriamo che sia così anche domani. Un bilancio sulla regular season? Sicuramente positivo. Inizialmente, quando sono subentrato al posto di mister Angelini, la squadra l’ha avvertito dato che abbiamo dovuto anche cambiare l’organico in corsa. I ragazzi, però, hanno saputo reagire alle difficoltà e hanno giocato un grande girone di ritorno dimostrando, soprattutto contro le compagini più forti, di avere qualità nate proprio dall’unione di questo gruppo".