Basket, Serie B: la Del Fes Avellino è salva. Vittoria contro Forio Playout (girone D), serie chiusa: 3-0 e conferma in terza serie per la squadra avellinese

La Del Fes Avellino vince anche Gara 3 del playout contro il Forio Basket (finale di 56-68) ed è salva. Risultato di 3-0 nella serie al meglio delle cinque gare tra la squadra irpina e quella ischitana, ora gli spareggi aggiuntivi e la retrocessione in Serie C. La Del Fes passa al PalaEdilgen di Sant'Antimo, campo neutro per l'indisponibilità del PalaCasale di Forio, dopo le due vittorie casalinghe nei primi due atti degli spareggi salvezza. Gli avellinese vincono con Matteo Caridà top-scorer di giornata al pari di due giocatori di Forio, Simone Orsini e Jakov Milosevic (17 punti), ma la Del Fes chiude la sfida con 4 uomini in doppia cifra e uno a sfiorarla. Termina la stagione del gruppo di coach Giovanni Benedetto, vera guida per una squadra che ha superato tanti ostacoli per raggiungere l'obiettivo salvezza.

Serie B - Girone D

Playout - Gara 3

Forio Basket - Del Fes Avellino 56-68

Parziali: 12-11, 16-18, 15-23, 13-16

Forio: Orsini 17, Caceres 1, Nafea 2, Milosevic 17, Capezza 6, Ciarpella 13, Iacono, Antonaci, Hadzic, Iannello.

Avellino: Marra 13, Basile 15, Caridà 17, D'Andrea 12, Hassan 3, Favato, Spagnuolo, Venga, Cepic, Carenza 9.

Foto: ufficio stampa ASD Del Fes