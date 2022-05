Calcio a 5, Sandro Abate: chi affronterà ai quarti di finale? Griglia playoff ancora non definita: ecco perchè

È scoccata l’ora della post-season nel campionato di Serie A di futsal. Con i risultati dell’ultima giornata della stagione regolare giocatasi ieri, la classifica avrebbe dovuto decretare le posizioni definitive in ottica playoff scudetto. Ma, in verità, qualcosa potrebbe ancora cambiare anche per la Sandro Abate.

Gli irpini, con la vittoria conquistata al PalaDelMauro contro la Came Dosson (3-1), si sono garantiti una posizione tra le prime otto in classifica. A essere un’incognita, però, è la sua sfidante ai quarti di finale. Stando alla classifica attuale, Abate e compagni dovrebbero affrontare il Napoli Futsal ma, ci sono possibilità che la gara sia contro la Syn-Bios Petrarca.

Di fatto, a risolvere la questione, sarà l’esito del controricorso presentato dal Real San Giuseppe nei confronti proprio della Syn-Bios Petrarca, in seguito alla decisione del Giudice Sportivo che ha decretato la vittoria a tavolino per 0-6 della compagine veneta.

Se l’esito dovesse essere ribaltato, il club vesuviano riuscirebbe a rientrare tra le prime otto classificate, facendo fuori la Ciampino Aniene. Di conseguenza, alla Syn-Bios Petrarca verrebbero sottratti tre punti, scalando di una posizione in graduatoria e prendendo il posto del Napoli Futsal.

Tutti gli interrogativi verranno risolti martedì, giorno in cui la Corte Sportiva d’Appello deciderà sul ricorso presentato dal Real San Giuseppe. Di sicuro, ad aver strappato un pass per i playoff, sono l’Italservice Pesaro, l’Olimpus Roma, la Syn-Bios Petrarca, il Napoli Futsal, la Sandro Abate, la Feldi Eboli e il Futsal Pescara. Ad agguantare la zona salvezza ci sono riuscite Matera e Catania. A giocarsi i playout saranno L84 e Came Dosson. A retrocedere in Serie A2, invece, la Vitulano Drugstore Manfredonia, la Todis Lido di Ostia e la Cormar Polistena.

Classifica Serie A attuale:

Italservice Pesaro 62

Olimpus Roma 58

Syn-Bios Petrarca 55*

Napoli Futsal 53

Sandro Abate 46

Feldi Eboli 46

Futsal Pescara 44

Ciampino Aniene 44

Real San Giuseppe 42*

Opificio 4.0 CMB Matera 41

Meta Catania Bricocity 37

L84 33

Came Dosson 30

Vitulano Drugstore Manfredonia 28

Todis Lido di Ostia 22

Cormar Polistena 18

Date incontri playoff scudetto.

Quarti di finale:

Gara 1: 28 maggio alle 20

Gara 2: 1 giugno alle 20

Semifinali:

Gara 1: 6 giugno

Gara 2: 11 giugno

Gara 3 (eventuale): 13 giugno

Finale:

Gara 1: 18 giugno

Gara 2: 23 giugno

Gara 3 (eventuale): 25 giugno