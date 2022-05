Calcio, l'ASD Preturo vince il campionato provinciale under 14 Successo alla prima partecipazione con la società seguita anche da club professionistici

L'ASD Preturo ha vinto il campionato provinciale FIGC categoria Under 14. La squadra del presidente Antonio Ragosa era inserita nel girone A, raggruppamento salernitano. Vince una società della provincia di Avellino, in particolare del Comune di Montoro. Il gruppo, guidato dal mister Phil Collins, ha avuto la meglio su società importanti come Agrese, San Marzano, Millenium, Costa D'Amalfi, Ling Mondo Nazione e prenderà parte alle fasi finali del campionato provinciale.

Il successo arriva alla prima apparizione in un campionato Under 14 ed è frutto di una crescita progressiva cominciata nel 2016 e che ha portato l' ASD Preturo a essere una società in grado di attirare le attenzioni dei club professionistici, interessati ai ragazzi cresciuti calcisticamente con la suddetta società. Tante le iniziative: a giugno ci saranno allenamenti di tecnica individuale, guidati da un ex calciatore professionista, a luglio ci sarà il Clinic Fundacion Real Madrid organizzato in collaborazione con la Cantera Avellino con iniziative extra campo come i laboratori creativi e il campo estivo. Il nome dell'ASD Preturo sta acquisendo sempre più considerazione tra le maggiori società di provincia e non solo: una società giovane e ambiziosa che comincia a imporsi e i primi risultati sono già arrivati.