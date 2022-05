Basket, Del Fes Avellino: la Serie B sarà stravolta. I dettagli della riforma Campionati: Serie A con 16 squadre, rivoluzione per la A2 e la B con la novità dell'Interregionale

La Del Fes Avellino si è subito mossa dopo la salvezza ottenuta nel playout contro Forio. Si lavora alla conferma dei dirigenti, Paolo Rotondi e Antonello Nevola, del coach, Giovanni Benedetto, e di due pedine del roster, il capitano, Alessandro Marra, e del leader tecnico nel rilancio salvezza, Giovanni Carenza.

La scelta è ancora più preziosa nell'ottica di un campionato di Serie B da rivoluzione. Il basket italiano ha deciso di ridefinire il numero di squadre partecipanti. Dopo diversi anni di discussione è ormai tutto pronto con la FIP che ha pubblicato la delibera n. 101/2022 per la rivisitazione dei campionati senior nazionali e regionali dilettanti maschili.

La B, a cui parteciperà la Del Fes, passerà da 64 a 28 squadre al termine della prossima stagione con la nascita del torneo interregionale tra la terza serie e la futura Serie C: alla squadra irpina toccherà un cammino da big per restare almeno nella B del 2023/2024.

Ecco la riforma

Stagione 2022/2023

Serie A: 16 squadre, 2 retrocedono in A2, 2 salgono dalla A2

Organico fine stagione: 16 squadre

Serie A2: 28 squadre, 2 salgono in A, 2 scendono dalla A, 6 retrocedono in B nuova, 2 salgono dalla B attuale

Organico fine stagione: 24 squadre

Serie B: 64 squadre, 2 salgono in A2, 22 collocate in B nuova, 40 collocate in Interregionale

Organico fine stagione: B nuova 28, squadre Interregionale 40 squadre

Serie C Gold: dai gironi vengono promosse nel Campionato Interregionale 56 squadre

Organico finale Interregionale 96 squadre

Stagione 2023/2024

Serie A: 16 squadre, 2 retrocedono in A2, 2 salgono dalla A2

Organico: 16 squadre

Serie A2: 24 squadre, 2 salgono in A, 2 scendono dalla A, 6 retrocedono in B, 2 salgono dalla B

Organico: 20 squadre

Serie B: 28 squadre, 2 salgono in A2, 6 scendono dalla A2, 4 scendono nell’Interregionale, 4 salgono dall’Interregionale

Organico: 32 squadre

Interregionale: 96 squadre, 4 salgono in B, 4 scendono dalla B, 12 scendono in Serie C, 12 salgono in Serie C

Organico: 96 squadre.

Stagione 2024/2025 a regime

Serie A: 16 squadre, 2 retrocedono in A2, 2 salgono dalla A2

Organico: 16 squadre

Serie A2: 20 squadre, 2 salgono in A, 2 scendono dalla A, 2 retrocedono in B, 2 salgono dalla B

Organico: 20 squadre

Serie B: 32 squadre, 2 salgono in A2, 2 scendono dalla A2, 4 scendono nell’Interregionale, 4 salgono dall’interregionale

Organico : 32 squadre

Interregionale: 96 squadre, 4 salgono in B, 4 scendono dalla B, 12 scendono in Serie C, 12 salgono in serie C

Organico: 96 squadre

Fino a riforma completata:

1. sarà possibile chiedere il posizionamento in un campionato inferiore entro e non oltre il 1° luglio di ogni annata sportiva. Il riposizionamento sarà subordinato al parere favorevole dell’Organo che gestisce il Campionato.

2. non saranno effettuati ripescaggi nel Campionato di Serie A2, mentre negli altri Campionati saranno possibili solo se funzionali alla riforma e tenendo conto di quale sia area geografica che ne richieda la necessità.

Squadre promosse dalla C Gold al Campionato Interregionale 2023/24

Il Settore Agonistico comunicherà a stretto giro le squadre per ciascun girone che saranno promosse nel Campionato Interregionale 2023/2024 fino al limite complessivo di 44 squadre. Le rimanenti 12 squadre saranno assegnate a giudizio insindacabile dal Settore Agonistico, tenuto conto di quali saranno le macro aree che ne richiedano la necessità.

Nel campionato di C Gold 2022/23, fatte salve le situazioni esistenti e relative a Lombardia e Lazio, nelle altre regioni il numero massimo di ammesse NON potrà superare il numero previsto per il Campionato (16).

Campionato Interregionale 2023/2024

Le 96 squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 4 conference: 1. Nord Est 2. Nord Ovest 3. Centro 4. Sud. Ogni Conference sarà composta da 2 Division ciascuna di 12 squadre.

Campionato di C 2023/2024

Sarà così costituito: 1. dalle squadre di C Gold non ammesse al campionato Interregionale 23/24, 2. da squadre promosse dal Campionato di Serie C Silver 22/23, individuate tenendo conto del numero delle squadre partecipanti. Le squadre saranno divise in 4 Conference: 1. Nord est, 2. Nord ovest, 3. Centro, 4. Sud.

In ciascuna Conference saranno presenti 4 Division composte da un massimo di 12 squadre, individuate a insindacabile giudizio dal Settore Agonistico, sentito il Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali, nel rispetto della territorialità. Per unicità territoriale a Sardegna e Sicilia sarà garantita una Division. Le squadre non ammesse al nuovo Campionato di Serie C regionale, saranno assegnate al campionato di serie D regionale su base territoriale. L’ordinamento e la formula di tutti i Campionati sarà oggetto di successivi provvedimenti. Il Settore Agonistico comunicherà a stretto giro le squadre per ciascun girone che saranno promosse nel Campionato C unica 2023/2024.