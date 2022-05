Basket, la Del Fes Avellino accelera: ecco le prime due conferme Serie B, annuncio del club cestistico irpino. Il campionato è pronto alla rivoluzione: i dettagli

La Del Fes Avellino riparte da Paolo Rotondi e Antonello Nevola. La conferma del direttore generale e del direttore sportivo garantisce continuità in ambito dirigenziale alla società irpina, reduce dalla salvezza in Serie B conquistata nel playout contro il Forio Basket. Il duo Rotondi-Nevola è già al lavoro per la conferma di coach Giovanni Benedetto e per la costruzione del roster.

La Del Fes parteciperà a una terza serie che uscirà rivoluzionata al termine della stagione 2022/2023 a causa della riforma dei campionati già presentata dalla FIP. Il numero di iscritte al torneo passerà da 64 a 28 con la nascita di un torneo definito interregionale tra la Serie B e la Serie C dal 2023/2024. Clicca qui per i dettagli della riforma FIP per i campionati.

La nota ufficiale del club - "Confermata la fiducia nel DG Paolo Rotondi e nel DS Antonello Nevola. L’ ASD DEL FES comunica di aver confermato per la prossima stagione sportiva la fiducia nelle figure del Direttore Generale - Paolo Rotondi e del Direttore Sportivo - Antonello Nevola. I due sono già al lavoro per la costruzione del Roster e dello Staff Tecnico".