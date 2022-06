Calcio a 5, Sandro Abate: ufficializzato un altro rinnovo Procede il lavoro del club irpino in vista della prossima stagione sportiva

Ancora un rinnovo in casa Sandro Abate. Il club irpino, dopo aver raggiunto l'accordo triennale con Alex, si è assicurato, per un altro anno, anche le prestazioni sportive di Luciano Andres Avellino. Il classe '88, arrivato tra le file verdeazzurri la scorsa stagione, ha realizzato 10 reti nella regular season 2021/22. “É bellissimo poter vestire ancora la maglia della Sandro Abate – dichiara l'argentino -. Qui mi sento a casa, abbiamo voglia di vincere e di regalare emozioni alla nostra gente. Mi trovo in una città stupenda e passionale nei confronti dello sport. Ringrazio la famiglia Abate per la fiducia, soprattutto perché il club sta facendo molti sforzi per allestire un organico ancora più competitivo. Non vedo l'ora di abbracciare i nostri tifosi e difendere i nostri colori. Forza Sandro Abate, forza Avellino!”.