Basket, Del Fes Avellino: dalle conferme alla prima novità nel roster Serie B, prende sempre più forma la squadra della prossima stagione

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, l'aveva anticipato a margine della riunione relativa allo stadio "Partenio-Lombardi". La Del Fes aveva ormai definito l'accordo per un centro. Il club irpino punta su Andrea Valentini. Il lungo resterà in Campania e, a meno di clamorose sorprese, si legherà alla Del Fes dopo il biennio vissuto a Salerno con la Virtus Arechi e la precedente avventura con lo Sporting Club Juvecaserta. Prende sempre più forma il roster della prossima stagione. Coach Giovanni Benedetto è stato chiaro: l'ambizione non mancherà e la voglia del tecnico è quella di tornare a vincere i campionati. Non sarà semplice e la Del Fes non inizierà la stagione con il ruolo di favorita, ma occorre il cambio di passo per restare in Serie B e rispondere alla riforma dei campionati. Il sodalizio avellinese lo sa e ha deciso di anticipare determinate mosse per il roster con i dirigenti, Paolo Rotondi e Antonello Nevola: subito le conferme di Alessandro Marra e Giovanni Carenza, quella possibile di Nicolò Basile e il primo ingresso con Valentini nel reparto lunghi.