Basket: Del Fes Avellino, c'è il rinnovo di Carenza e spunta un nuovo centro Serie B: prende già forma il roster 2022/2023 che sarà a disposizione di coach Benedetto

La Del Fes Avellino ha annunciato il rinnovo biennale di coach Giovanni Benedetto, che sarà presentato alla stampa giovedì alle 18.30 nel corso di Sport Days al "Parco Manganelli", le conferme dei dirigenti, Paolo Rotondi e Antonello Nevola, e ripartirà dal parquet con Giovanni Carenza, leader tecnico nella ripartenza per la salvezza, ma a margine della conferenza dei servizi per il nuovo stadio "Partenio-Lombardi", il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha annunciato il prossimo arrivo nel roster. Il club cestistico irpino è al lavoro per finalizzare anche l'ingaggio di un centro per la stagione 2022/2023. "Ricordo che purtroppo lo scorso anno partimmo un po' in ritardo perché l'acquisto del titolo avvenne, di fatto, ad agosto. - ha affermato il primo cittadino - Ci furono tempi molto ristretti per allestire il roster. Quest'anno siamo partiti, direi quasi, in netto anticipo con la conferma dello staff tecnico, con la conferma di Benedetto, di fatto abbiamo chiuso anche con Carenza e penso che arriverà presto anche un 5". Sono lanciati verso il rinnovo anche Alessandro Marra e Nicolò Basile.