Avellino, Festa: "Soluzione positiva per lo stadio. Sui tempi evito pronostici" Il sindaco sul futuro, il project financing, le tasse, il neopromosso Giugliano e la squadra

"C'era la questione relativa agli standard da rispettare per i parcheggi delle attività commerciali. È stata trovata la soluzione, così come preannunciato nei mesi scorsi, con il terreno al lato porta carraia (tribuna Terminio, ndr). C'è il parere positivo, siamo pronti ad andare in giunta e in consiglio per la dichiarazione di pubblico interesse, poi il progetto definitivo, ultima conferenza e bando". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha commentato l'esito della conferenza dei servizi per il progetto legato al nuovo stadio "Partenio-Lombardi".

Il futuro - "Nella mia esperienza da sindaco ho imparato che è meglio evitare di fare pronostici perché poi c'è la corsa al pronostico non rispettato. - ha aggiunto il primo cittadino - È ovvio che c'è la massima concentrazione e il massimo impegno perché abbiamo posto lo stadio tra le priorità della nostra amministrazione. Anche perché oggettivamente le condizioni del Partenio-Lombardi in questo momento non sono delle migliori e poi ritengo che per una programmazione che deve essere ambiziosa uno stadio oggi sia indispensabile. Questo vale in tutta Europa. Abbiamo la fortuna di avere questa opportunità in città e non vogliamo perderla e vogliamo sfruttarla in tempi rapidi".

Project financing e tasse - "La vicenda riguarda la parte urbanistica, il permesso a costruire, i pareri relativi al progetto. Per quanto riguarda le tasse, ovviamente la TARI sarà in capo alle attività commerciali, per l'IMU la parte sportiva non prevede il pagamento. Poi ci sono le altre tasse. Da questo punto di vista non emerse problematiche. Stamattina firmerò la licenza d'uso per l'US Avellino. Per quanto riguarda la morosità, il potenziale contenzioso, anche se non c'è ovviamente, mi sembra che tutto sia stato risolto per tributi e per le altre vicende si sta definendo la somma. Noi otterremo quello che ci è dovuto e l'US Avellino quello che deve avere".

Il neopromosso Giugliano al "Partenio-Lombardi": "Contatti? Assolutamente sì. A causa nostra non si potrà mai dire che una società, una comunità non disputerà un torneo come quello di C. Abbiamo dato disponibilità, così come avvenuto per la Turris e per la Casertana, per far svolgere solo gli incontri casalinghi al Giugliano".

Sulla squadra: "Ho accolto con grande soddisfazione da irpino l'arrivo di Enzo De Vito come direttore sportivo. Ritengo che possa rappresentare un valore aggiunto all'organizzazione e all'allestimento della squadra. Roberto Taurino è un tecnico giovane, preparato, ambizioso, motivato e credo che sia stata la scelta giusta. Ritengo che voler puntare sui giovani, talentuosi, anche con collaborazioni con club di Serie A sia la strada giusta, direi forse anche quella vincente".