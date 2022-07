Laceno Bike, torna la Granfondo del Parco Regionale Monti Picentini Rogata: "Vogliamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto lo scorso anno"

È tutto pronto per il meeting regionale giovanile Campania 2022, in programma sabato, con il quinto trofeo MTB Altopiano Lago Laceno, la Granfondo del Parco Regionale dei Monti Picentini, la sesta tappa del Giro della Campania Off-Road 2022, fissati per domenica. Gli eventi sono stati organizzati dall'ASD Laceno Bike.

"Vogliamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto lo scorso anno. - afferma il presidente dell'ASD Laceno Bike, Massimiliano Rogata - Dopo un periodo di privazioni e un anno di stop siamo stati capaci di ripartire alla grande creando un evento sportivo unico nel suo genere in Provincia di Avellino. Questo è stato possibile essenzialmente grazie al Parco Regionale dei Monti Picentini e all’impegno dei numerosi volontari che ruotano intorno all’associazione. Anche quest’anno il Parco ci sarà vicino, come l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con l’Assessorato al Turismo e come il team bike Linea Bici. Le sinergie continueranno a produrre ottimi risultati soprattutto se investiamo sui più giovani. Uno sguardo particolare ai piccoli atleti dai 3 ai 12 anni di età su cui abbiamo puntato molto per il giorno 9 luglio, giorno prima della Granfondo, dedicando a loro una intera giornata di sport in bicicletta sul Laceno con il meeting regionale giovanile Campania 2022. Questa è la vera sfida che da presidente di un’associazione dilettantistica vorrei portare avanti nel futuro".

Foto: ufficio stampa Asd Laceno Bike