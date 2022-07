Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: ecco Parisi L'ex ex Polistena e Matera: "I miei propositi vanno di pari passo con quelli della società"

Ancora un altro rinforzo tra i pali per la Sandro Abate.Dopo aver comunicato il ritorno di Raffaele Vitiello, il club verdeazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Gianluca Parisi. L’estremo difensore, la scorsa stagione, ha vestito le maglie di Cormar Polistena e di Opificio 4.0 CMB Matera, collezionando 29 presenze. Il classe ’96, inoltre, ha militato anche in Serie A2 sempre con il Polistena, conquistando la vittoria del campionato e la storica promozione in massima Serie. Infine, è stato anche tra le file del Melilli.

“La trattativa con la Sandro Abate è nata e si è conclusa in pochi giorni. Ringrazio la famiglia Abate per la fiducia - ha dichiarato il portiere Parisi -. Essere contattato da un club così prestigioso ripaga dei sacrifici fatti e mi regala la consapevolezza che il lavoro svolto finora è stato valido. I miei propositi per la stagione vanno di pari passo con quelli della società. La Sandro Abate è una società ambiziosa e affermata, sono qui sicuramente per crescere. Il nostro pubblico è passionale, straordinario come pochi. Sono pronto e non vedo l’ora che inizi questa nuova stagione”.