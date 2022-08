Calcio a 5, colpo per la Sandro Abate Avellino: ufficiale l’arrivo di Pola Il classe ’88: “Felice di giocare in Italia, ringrazio la dirigenza per la fiducia"

Ufficiale un altro colpo per la Sandro Abate. Il club irpino ha comunicato di aver acquisito per la prossima regular season il diritto alle prestazioni sportive di Adriàn Alonso Pereira, detto Pola. Il laterale di fama internazionale è tra i pilasti della Nazionale Spagnola di Futsal. Nella scorsa stagione ha militato in Prima Divisione Portoghese nello Sporting Clube de Braga/AAUM totalizzando 10 gol in 25 presenze. In precedenza, per ben nove stagioni, è stato tra i leader del Movistar Inter Futsal, con cui ha collezionato 366 presenze tra competizioni nazionali e internazionali, segnando 142 reti. In carriera, inoltre, ha vestito anche le maglie di Lobelle Santiago, FS Nazareno e FS Redondela. Nel suo palmares vanta 22 trofei tra cui 1 campionato d’Europa, 2 volte la UEFA Futsal Champions League, 6 volte il campionato di Prima Divisione Spagnolo, 6 volte la Supercoppa di Spagna, 2 volte la Copa del Rey e 5 volte la Copa de Espana di Futsal.

"Sono molto felice di iniziare il progetto con la Sandro Abate - dichiara Pola -. È un club che mi ha convinto per l'ambizione e la voglia di vincere. E' un gruppo forte, conosco bene alcuni campioni che giocano ad Avellino. Sono un giocatore a cui piace vincere, non vedo l'ora di iniziare a giocare in Italia. Il campionato non è facile, ci sono molte squadre allestite per fare bene. Ringrazio la famiglia Abate e la dirigenza per aver voluto puntare su di me, sono pronto e spero di salutare presto i nostri tifosi e la città di Avellino".