Calcio a 5, Sandro Abate: vittoria in amichevole contro Sala Consilina Il test contro la compagine militante in Serie A2 è terminato sul finale di 4-3

Va in archivio anche il secondo test precampionato per la Sandro Abate. Dopo il successo nel quadrangolare in memoria di Peppino Caroli, gli irpini si aggiudicano la vittoria anche nell’allenamento congiunto contro la Sala Consilina. L’amichevole, andata in scena sul parquet del PalaDelMauro, è terminata con il risultato finale di 4-3. A determinare il risultato sono le reti di Avellino, Alex, Gui, l'autogol di Volonnino e la doppietta di Brunelli con il gol di Abdala a favore degli ospiti. A chiudere gli impegni pre-season dei verdeazzurri, sarà il memorial in onore dell’imprenditore Sandro Abate contro la Feldi Eboli. Appuntamento sul rettangolo delle volpi il 16 settembre.