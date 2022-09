Basket, Supercoppa B: la DelFes Avellino vola agli ottavi, Sala Consilina ko Coach Benedetto: "Abbiamo fatto un'altra buona partita, anche migliore rispetto a quella di sabato"

La DelFes Avellino batte anche la Diesel Tecnica Sala Consilina con il finale di 77-54 e vola agli ottavi di finale della Supercoppa LNP Serie B. Dopo aver superato la Juvecaserta 2021 la squadra irpina vince il secondo derby consecutivo con Matteo Caridà top-scorer da 18 punti. Sabato la DelFes affronterà la Virtus Ragusa. "Abbiamo fatto un'altra buona partita. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Giovanni Benedetto - Una gara che definirei migliore rispetto a quella giocata sabato scorso. La squadra sta migliorando giorno dopo giorno. Ora affronteremo una siciliana (la Virtus Ragusa, ndr). Non è sicuramente il massimo raggiungere una località così lontana nel corso della preparazione. Probabilmente era meglio perderla, ma in realtà si gioca sempre per vincere come abbiamo dimostrato oggi. Sapevamo che in caso di vittoria ci sarebbero state ore di viaggio e una fatica tremenda nei prossimi giorni, ma pensiamo a migliorarci per una gara interessante che affronteremo sabato".

Il tabellino.

Supercoppa LNP Serie B

Sedicesimi di Finale

DelFes Avellino - Diesel Tecnica Sala Consilina 77-54

Parziali: 18-11, 15-13, 25-20, 19-10

Avellino: Caridà 18 (3/7, 4/7), Vitale 14 (3/4, 2/4), Eliantonio 10 (5/6, 0/0), Carenza 9 (3/4, 1/2), Valentini 6 (1/12, 1/2), Arienti 6 (1/1, 1/6), Bianco 5 (1/1, 1/3), Signorino 5 (1/2, 0/0), Venga 4 (2/3, 0/0), Lombardo (0/1, 0/0), Vukobrat (0/0, 0/1), Marra.

Sala Consilina: Misolic 20 (7/12, 0/2), Erkmaa 13 (1/3, 1/7), Cimminella 7 (0/2, 1/6), Miljkovic 5 (1/1, 1/7), Ratkovic 4 (2/2, 0/1), Giunta 3 (1/3, 0/1), Divac 2 (1/2, 0/2), Hajrovic (0/4, 0/0), Mauriello, Campaiola, Grottola.