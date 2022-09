Sandro Abate, Nicolodi: "Campionato difficile, ma noi possiamo vincere" Così l'universale a circa 48 ore dalla prima gara stagionale contro la Syn-Bios Petrarca

È conto alla rovescia per l’inizio della regular season 2022/23 di futsal. La Sandro Abate esordirà sabato, al PalaSport di Salsomaggiore Terme, contro la Syn-Bios Petrarca. Fischio d’inizio alle 20,30. Gli uomini di mister Basile, dopo un’importante sessione di calciomercato, all’insegna di grandi colpi e notevoli riconferme, sono chiamati a concretizzare il lavoro svolto dalla società durante l’estate. Quinto posto in graduatoria ed eliminazione beffarda ai quarti di finale dei playoff scudetto contro il Napoli Futsal: questo l’esito del campionato 2021/22 da cui sono reduci gli irpini, guidati inizialmente da mister Angelini e, in seguito, dal tecnico Scarpitti.

Tornando al match contro la Syn-Bios Petrarca, i precedenti nelle ultime due stagioni tra le due compagini danno favoriti i padovani: nella regular season 21/22 nella gara d’andata ebbero la meglio i bianconeri conquistando la vittoria sul risultato finale di 4-6; al ritorno, invece, terminò sul finale di 2-3 a favore degli irpini. Nella stagione precedente, un pareggio e una vittoria per la Syn-Bios Petrarca (7-6).

A poco più di 48 ore dal debutto dei verdeazzurri, dopo le parole di Alex, è l’universale Nicolodi a scandire l’attesa per la gara contro i bianconeri: “Ho ritrovato una Sandro Abate più forte mentalmente, più competitiva ed equilibrata su tutti i fronti. Noi ci stiamo preparando per questo campionato e finora le preparazioni sono state abbastanza pesanti. Tutti abbiamo dato il massimo e siamo sulla giusta strada. Perché non ho giocato contro la Feldi Eboli in amichevole? Avevo un’infiammazione al tendine, ma sono già tornato in gruppo e sarò a disposizione per la gara di sabato contro la Syn-Bios Petrarca. Riguardo il match contro i padovani, da quando sono in Serie A è sempre stata molto competitiva. Sarà una gara difficile e lo sappiamo, ma andremo lì per vincere. Con tutti questi cambiamenti, questo campionato prevede tutte partite complicate. La nostra squadra è stata creata per vincere e siamo convinti di poterlo fare, poi sarà il campo a decretarlo”.