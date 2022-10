IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "È solo l'inizio, ma vittoria pesante" Bianco: "Dobbiamo migliorare in difesa. Da lì avremo tanto anche per l'attacco"

"Le vittorie in trasferta sono tutte importanti, soprattutto all'inizio, quando gli equilibri non sono ben definiti". Così il coach dell'IVPC DelFes Avellino, Giovanni Benedetto, ha commentato la vittoria della squadra irpina al PalaTrincone di Monteruscello contro la Virtus Bava Pozzuoli (finale di 67-76): "Battere Pozzuoli non era assolutamente facile. È una squadra che nella prima gara di campionato a Taranto se l'era giocata su un campo difficile e c'ha dato filo da torcere per quaranta minuti. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Siamo riusciti comunque a portarla a casa. Con qualche attenzione difensiva in più, mancate nel terzo quarto, potevamo vivere in modo diverso la fase finale. Sono aspetti che però valutiamo in modo diverso visto che parliamo di una vittoria. In settimana avremo modo di valutare meglio questi dettagli e cercheremo di avere meno flessioni. Il messaggio alla squadra prima dell'ultimo quarto? Con l'aggressività, poca nel terzo periodo, avremmo consegnato la gara in mano agli avversari. Abbiamo cambiato qualcosa con un quintetto operaio, abbiamo ottenuto un break e siamo contenti. Ora cerchiamo di recuperare tutti. Speriamo che Arienti non abbia subito nulla di particolare e poi ripartiamo pensando a Cassino, che si presenta ad Avellino a punteggio pieno. Sarà una gara importante".

"Devo ringraziare la squadra. - ha aggiunto Andrea Bianco, protagonista nel successo dell'IVPC DelFes - Abbiamo giocato bene di sistema muovendo molto bene la palla. In difesa abbiamo sbagliato tanto nel terzo quarto, ma c'è ancora tanto da lavorare e dobbiamo impegnarci di più nella nostra metà campo per garantirci tanto anche in attacco".