Feldi Eboli - Sandro Abate, Basile: "Consapevoli della nostra forza" Le parole del tecnico irpino alla vigilia del derby contro gli ebolitani

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale Italiana, riprende la Serie A di futsal. La Sandro Abate tornerà in campo domani per il derby contro la Feldi Eboli, valido per la terza giornata nel campionato di massima Serie. Fischio d'inizio alle 20:30 sul parquet del PalaSele. Seppur in occasione del Memorial in onore di Sandro Abate, le due compagini si sono incontrate nel test pre-season, in cui ha avuto la meglio la squadra allenata da mister Samperi. Per i verdeazzurri, dunque, si tratta del primo derby ufficiale della stagione sportiva, in cui sono subito chiamati al riscatto dopo il discusso ko casalingo contro l'Olimpus Roma, di cui gli irpini portano gli strascichi: per la gara di domani siederà in panchina Vinicio Comella al posto dello squalificato mister Basile e, per le stesse ragioni, dovrà fare a meno anche di Alex e Gui.

Dopo le parole dell'universale Pola, è il mister irpino Piero Basile a scandire l'attesa per il derby: “Dopo la gara contro l'Olimpus Roma si può dire che abbiamo sofferto tanto, soprattutto perchè facciamo “mea culpa”. Dobbiamo avere una mentalità da grande squadra accantonando tutti gli eventi esterni. Questo episodio, però, lo abbiamo accantonato e possiamo solo imparare da ciò che è accaduto. Domani affronteremo la Feldi Eboli e sarà un derby molto duro. Andremo a giocare su un campo difficile contro una squadra che lo scorso anno è stata a un passo dalla conquista del tricolore. Noi, dal nostro canto, conosciamo il nostro valore e sono sicuro che la squadra darà anche l'anima per conquistare i tre punti. Al di là delle squalifiche, abbiamo avuto due settimane per rimettere tutti in sesto. Pola sta bene, mentre Nicolodi è in fase di recupero. Il nostro obiettivo domani sarà sicuramente quello di centrare la vittoria”.