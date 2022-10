IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Match dominato, bravi anche nelle difficoltà" Il commento del coach della squadra irpina dopo il 3 su 3 in campionato

"Era una partita che temevamo, Cassino aveva vinto le prime due gare e siamo riusciti a limitarli per come volevamo". Così coach Giovanni Benedetto ha commentato la vittoria della sua IVPC DelFes Avellino contro la BPC Virtus Cassino (81-69): "Abbiamo concesso rimbalzi offensivi solo in avvio di gara. - ha spiegato il coach degli irpini - Siamo stati bravi nelle letture e abbiamo anche toccato i 20 punti di vantaggio e paradossalmente siamo calati quando loro hanno tolto il miglior giocatore. Qualche fase di flessione c'è stata, si può finire meglio la gara, ma possiamo commentare con serenità la terza vittoria consecutiva. E ci mancava un giocatore importante come Carenza. Ha un problema che lo porta a stare a riposo, speriamo di ritrovarlo quanto prima. Arienti può dare di più, ma devo ringraziarlo perché era reduce da una settimana complicata".