JuveCaserta, Luise: "Bravi quando l'IVPC DelFes ha tentato il recupero" Il coach dei bianconeri: "Contento per la società, per i sacrifici che sta facendo"

"La nostra vittoria è frutto di una partita in cui dal primo minuto abbiamo rispettato quello che avevano preparato durante la settimana". Così coach Sergio Luise ha commentato la vittoria della sua Ble Juvecaserta contro l'IVPC DelFes Avellino: "Ci aspettavamo alcune situazioni e le abbiamo affrontate nella maniera giusta. - ha spiegato il tecnico dei bianconeri - È stato rispettato il piano partita da parte di tutti quelli che sono scesi in campo, ognuno ha dato il proprio apporto e tutti sono stati sempre concentrati. Devo dire che è stata una partita che dal punto di vista della concentrazione è stata mantenuta per 40’".

"Capaci di tenere quando Avellino ha cercato l'aggancio"

"La squadra ha mostrato ancora una volta carattere nel momento in cui Avellino ha provato in tutti i modi a rientrare in partita, alzando la difesa e l’aggressività e noi abbiamo retto aiutandoci ancora di più nella nostra metà campo. - ha aggiunto Luise - Sono molto contento per i ragazzi, in primis, per la società per i sacrifici che sta facendo ed anche per i nostri tifosi che ci hanno seguito direttamente o da casa. Ora ci aspetta una settimana impegnativa per affrontare al meglio domenica un altro derby contro una squadra altrettanto importante".

Foto: ufficio stampa Ble JuveCaserta