IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Inconsistenti, non ci sono scuse" Il commento del coach della squadra irpina dopo la sconfitta nel derby contro i bianconeri

"Diventa difficile commentare una partita persa in casa, soprattutto un derby, quando vedi festeggiare i tuoi avversari, i tifosi avversari. È molto duro. È stata brava Caserta nel giocare una partita perfetta, inconsistenti noi perché abbiamo fatto male in tante cose". Così Giovanni Benedetto ha commentato la sconfitta della sua IVPC DelFes Avellino contro la Ble Juvecaserta: "Abbiamo perso 20 palloni, non ci può stare e siamo stati morbidi difensivamente, non abbiamo trovato soluzioni facili. Il dato più evidente è che abbiamo concesso 92 tiri ai nostri avversari contro i 71 nostri. Quando concedi 20 tiri in più e perdi di 11 è anche un successo".

"Nessuna giustificazione per la sconfitta"

"La gara è tutta lì: abbiamo giocato male e concesso più possessi a loro. - ha aggiunto Benedetto - C'è qualcosa che non mi va, non mi piace l'atteggiamento con cui siamo entrati in campo, con un ingresso morbido, che non accetto. Trovo difficile commentare la gara. Vero è che siamo reduci da settimane difficili di allenamento, ma non c'è giustificazione. La gara è come stata descritta. A trovare scuse siamo tutti bravi, ma non possiamo pensare di giocare così un derby in casa. Ci tenevamo a fare bene. Li avevamo affrontati nella preseason, avevano dimostrato di essere migliorati e sapevamo le loro qualità. Oggi hanno passeggiato. Non ci sono scuse".