ASD Preturo: crescita costante per il settore giovanile Koffi alla Salernitana, Tolino all'Avellino, ma non solo: tante idee e iniziative per il club

L' ASD Preturo è una scuola calcio che opera sul territorio montorese e coinvolge i più piccoli, al fine di tenerli impegnati in attività all'aria aperta a favore della socialità e dell'amicizia. La società cresce di anno in anno, acquisendo sempre più consensi e partecipazioni alle varie iniziative. Bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni vengono riuniti su un campo da calcio, dove sono seguiti da istruttori che da anni lavorano con i giovani nel settore calcistico e che vivono il calcio del territorio montorese, ne conoscono problemi e discrepanze, motivo per cui è forte la volontà di dare un'alternativa di qualità ai ragazzi che, troppo spesso, scelgono di allontanarsi dal proprio paese per trovare fortuna altrove.

Koffi alla Salernitana, Tolino all'Avellino

I primi risultati sportivi si sono già concretizzati. Lo scorso anno la società ha raggiunto le fasi finali di tutti i tornei a cui ha partecipato: campionati FIGC, ACLI e Libertas, arrivando a vincere il campionato provinciale Figc con la categoria giovanissimi. Tante società professionistiche hanno mostrato interesse per gli atleti dell'Asd Preturo che più si sono contraddistinti. La cessione più recente è stata quella di Emmanuel Koffi, classe 2010, approdato all'US Salernitana dopo aver iniziato fin da piccolissimo con la società montorese, così come Alfonso Tolino, classe 2008, approdato all'US Avellino.

Non solo calcio: tante altre iniziative

L'impegno dello staff dell'ASD Preturo è encomiabile. Le idee e le iniziative, non solo sportive, sono numerose. Il pensiero è fisso alla crescita e il confronto è quotidiano. Un gruppo di giovani e veterani, guidato dal presidente Antonio Ragosa, che crede fortemente nel progetto e che è composto da persone che dedicano alla causa gran parte del loro tempo, per la felicità di centinaia di ragazzi e delle rispettive famiglie.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Preturo