IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Passaggio chiave per capire chi siamo" Il commento del coach degli irpini dopo la vittoria ottenuta a Taranto

L'IVPC DelFes Avellino supera il CJ Basket Taranto (62-68) ed ecco il commento post-gara di coach Giovanni Benedetto: "Era una partita difficile, importante e l'abbiamo vinta nel finale del match, nel modo giusto come deve vincere una squadra che gioca in trasferta. - ha spiegato il tecnico degli irpini - Siamo stati bravi a non perdere fiducia quando Taranto è stata brava a mostrare le sue qualità, ma abbiamo avuto la capacità di restare sempre nella partita e di andarcela a prendere quando contava. Sono stati bravi loro, siamo stati bravi noi perché vincere in trasferta in questa categoria non è mai facile".

"Successo fondamentale per la crescita di squadra"

È una vittoria importantissima, ci ripaga della sconfitta casalinga con Caserta e si ritroviamo in una sorta di media inglese in equilibrio con il +1 ed era importante che avvenisse. - ha aggiunto Benedetto - Sarà un passaggio fondamentale per cercare di capire anche che tipo di campionato vogliamo fare. Siamo riusciti a vincere una gara fondamentale, anche se alla fine abbiamo fatto di tutto per provare a regalarla ai nostri avversari".

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino