IVPC DelFes battuta dalla Luiss, Benedetto: "Penalizzati dal metro arbitrale" Il commento del coach della squadra irpina dopo la sconfitta contro i capitolini

"Una buona partita, non solo il primo quarto o altri periodi di gioco. Abbiamo fatto una buona partita, ma non la portiamo a casa. Abbiamo un disavanzo tra falli subiti e falli commessi che è una roba impressionante". Così Giovanni Benedetto, coach dell'IVPC DelFes Avellino, ha commentato il match perso dalla sua squadra sul parquet della Luiss Roma (74-67): "Nell'ultimo quarto ne hanno fischiati, secondo me, senza nessun equilibrio. - ha affermato il tecnico degli irpini - Perdiamo una partita giocata punto a punto. Nell'ultimo quarto avevamo già raggiunto il bonus dopo qualche minuto e la perdiamo da una palla persa, che era anche infrazione di passi, buttata via e tirata al cielo con la preghiera. Gli dei del basket hanno premiato loro oggi e noi ci auguriamo di avere la fortuna dei nostri avversari, che comunque hanno giocato un'ottima partita e che sono un'ottima squadra".

Il rammarico del coach

"Non abbiamo demeritato, abbiamo giocato ai nostri livelli, con intensità tenendo la squadra avversaria a un punteggio diverso. - ha aggiunto Benedetto - Sono abbastanza incavolato per un metro arbitrale che non mi è piaciuto, soprattutto nell'ultimo quarto, e che ha penalizzato moltissimo la nostra squadra".