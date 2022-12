Calcio a 5, Sandro Abate: c'è un addio nel roster Cessione in Serie B per una pedina della rosa verdeazzurra

Non solo movimenti in entrata nel mercato della Sandro Abate. Dopo l’arrivo di Vincenzo Botta, ora è il momento dei saluti ad Angelo Creaco: l’universale è stato ceduto alla Dozzese, squadra militante in Serie B. Il classe ’89, in questa prima parte di campionato con gli irpini, ha collezionato sette presenze, coronate da una rete. Nella scorsa stagione, prima con la maglia della Cormar Polistena e dopo con quella verdeazzurra, ha totalizzato 29 presenze e quattro gol. In carriera, è stato tra le file della Serie A2 con Cataforio e Reggio Calabria, oltre il biennio all'Augusta.