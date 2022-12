IVPC DelFes Avellino: vittoria preziosa a Teramo, ora il derby con Salerno Formato: "Un po' di ingenuità nell'approccio e nel finale, ma è un successo fondamentale"

Il successo di Teramo garantisce il rilancio all'IVPC DelFes Avellino, ora nona in classifica nel girone D di Serie B. La squadra irpina era reduce da tre sconfitte di fila e ha conquistato due punti preziosi nel cammino stagionale. "È stata una partita difficile, tosta e ce l'aspettavamo. Non abbiamo approcciato bene alla gara. - ha spiegato l'assistant coach dell'IVPC DelFes, Salvatore Formato, nel post-gara - Siamo stati bravi a rientrare e a guidare la partita per ritmo. Siamo stati ancora più bravi a resistere quando hanno alternato le difese e hanno provato a cambiare un po' le carte in tavola cercando di metterci in difficoltà in attacco per poter correre poi in campo aperto. C'è stata un po' di ingenuità con tanti tiri liberi sbagliati nel finale, che ci hanno costretti a difendere con forza nell'ultimo possesso. Fortunatamente Casoni ha sbagliato i due liberi del viaggio in lunetta e noi con Ricky (Arienti, ndr) siamo stati freddi".

Domenica, al PalaDelMauro, la sfida con la Virtus Arechi

"È una vittoria importante per noi, per la settimana che abbiamo vissuto, per l'assenza di un giocatore come Carenza. - ha aggiunto Formato - Abbiamo trovato energie da parte di tutti e, quindi, siamo stati bravi e ci prepariamo al derby contro la Virtus Arechi Salerno". Domenica (ore 18) la sfida al PalaDelMauro.

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino