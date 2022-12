Sandro Abate, Bissoni: "Vogliamo essere protagonisti in questo campionato" L'ex Padova: "Con i tifosi sono certo che faremo tante cose belle"

Dopo la vittoria conquistata contro l’Aniene, la Sandro Abate non perde di vista gli obiettivi futuri. È tempo di calciomercato invernale anche nel futsal e il club irpino è entrato nel vivo delle operazioni di mercato: dopo gli arrivi di Botta e Angellot, è stato ufficializzato l’arrivo di Thiago Bissoni. Il centrale difensivo, che in carriera ha vestito le maglie del Real Rieti, Luparense e Feldi Eboli, è reduce dall’esperienza con il Petrarca Padova.

Il classe ’88, nell’attesa di esordire alla ripresa del campionato, si è presentato in conferenza stampa: “Ringrazio la società per l’opportunità. Sono felice di essere qui, vedo che la Sandro Abate vuole essere protagonista in Serie A e sarà questo l'obiettivo da raggiungere. Personalmente, sono un giocatore che vuole contribuire al gioco di squadra per raggiungere la vittoria. Questo campionato mi sembra molto equilibrato, in cui bisogna dare il massimo contro tutte le squadre per poter avere la meglio. Sono certo che arriveremo ai playoff e li sarà il momento di dare qualcosa in più. Ieri contro l’Aniene è stata una gara particolare date le poche rotazioni disponibili per entrambe le squadre. Ho visto che i ragazzi hanno dato il massimo dato che era una partita che avrebbe cambiato la classifica. I tifosi? So che è una piazza molto calda e sono sicuro che insieme possiamo fare tante cose”.