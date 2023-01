IVPC DelFes Avellino: pronto un nuovo colpo per il ruolo di playmaker La società irpina punta decisamente al cambio di passo nella seconda parte della stagione

Con Daniele Sandri anche Andrea Traini: l'IVPC DelFes Avellino piazza, di fatto, un nuovo colpo e, dopo aver inserito e presentato l'ala ex Gevi Napoli, aggiungerà al roster il playmaker di Loreto, classe '92, reduce da 6 mesi di inattività, ma pronto al rilancio dopo la stagione 2021/2022 vissuta a Capo d'Orlando in Serie A2.

Protagonista in Serie B, l'obiettivo di tornare leader

Traini, che in Serie B è stato protagonista nella stagione 2020/2021 in canotta Real Sebastiani Rieti, si è allenato a Recanati negli ultimi due mesi ed è pronto a raggiungere l'Irpinia per iniziare una nuova avventura. Nelle scorse ore l'IVPC DelFes ha presentato ufficialmente Sandri in conferenza stampa e il direttore sportivo, Antonello Nevola, aveva ormai chiarito lo scenario del doppio colpo di mercato per puntare con decisione alla risalita nella classifica del girone D di Serie B.