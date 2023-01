IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Poca intensità con Corato, su Traini..." Serie B (girone D); sconfitta in trasferta sul parquet dell'Adriatica Industriale per gli irpini

L'IVPC DelFes Avellino è rientrata dalla trasferta sul parquet dell'Adriatica Industriale Corato, quartultima forza del girone D di Serie B, con una sconfitta (finale di 78-61) che complica i piani di risalita in classifica. La squadra irpina è al nono posto, a quota 16 punti, scivola a -2 dall'ottavo occupato dal CJ Basket Taranto.

Il coach: "Impossibile vincere con il 29 per cento dal campo"

"Abbiamo sofferto la fisicità della squadra avversaria perché sono stati molto più fisici rispetto a noi. - ha affermato il coach dell'IVPC DelFes, Giovanni Benedetto - Sono stati molto più presenti rispetto a noi in alcuni frangenti. Abbiamo sbagliato dei tiri ad alta percentuale e in contropiede. Poi la partita ci è sfuggita di mano. Complimenti a nostri avversari. Noi dobbiamo guardare ai nostri errori: tirando con il 29 per cento dal campo diventa difficile pensare di vincere in trasferta. Abbiamo giocato male e questo ci ha portati alle difficoltà".

"Traini ha bisogno di tempo"

"Abbiamo bisogno che Traini entri in condizione e possa darci una mano. - ha aggiunto il tecnico della squadra avellinese - Ancora non lo è perché viene da 6 mesi di stop, era fermo, non stava giocando. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per poterlo recuperare. Sandri ha fatto una partita meno intensa rispetto alle precedenti. Abbiamo sofferto la fisicità dei nostri avversari in tutti gli aspetti".