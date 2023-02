Basket Serie B: IVPC DelFes Avellino ko a Cassino, vince la BPC Virtus (87-73) Equilibrio al 20', poi la corsa dei padroni di casa contro la squadra irpina

L'IVPC DelFes Avellino esce sconfitta dal parquet della BPC Virtus Cassino. Finale di 87-73 nell'anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie B (girone D). Equilibrio al 20', poi padroni di casa allungano e controllano il margine nell'ultimo quarto da pochi punti (12-5).

Formato: "Mancate le altenative"

"Abbiamo giocato bene nei primi due quarti, dove abbiamo seguito le nostre regole e dove, pur subendo a rimbalzo, siamo rimasti aggrappati alla partita. - ha spiegato l'assistant coach dell'IVPC DelFes, Salvatore Formato - Nella ripresa non siamo stati capaci di contrastare la loro fisicità e non abbiamo avuto la forza di andare a trovare alternative in area quando la stanchezza ha inevitabilmente abbassato le nostre percentuali dall’arco".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciottesima Giornata

BPC Virtus Cassino - IVPC Del Fes Avellino 87-73

Parziali: 24-20, 19-20, 21-16, 12-5

Cassino: Gay 24 (5/6, 3/10), Kekovic 20 (4/9, 3/6), De Leone 11 (5/7, 0/0), Cepic 9 (3/4, 1/3), Milosevic 8 (1/2, 2/3), Brigato 8 (1/1, 2/4), Teghini 4 (2/2, 0/1), Truglio 3 (0/0, 1/1), Pacitto, Arrighini, Gambelli, Frizzarin

Avellino: Vitale 14 (1/3, 4/7), Eliantonio 14 (4/9, 2/5), Caridà 14 (1/3, 3/7), Sandri 12 (1/9, 2/3), Valentini 6 (3/4, 0/1), Carenza 5 (2/3, 0/1), Arienti 5 (0/0, 1/2), Venga 2 (1/2, 0/0), Bianco 1 (0/1, 0/0), Traini, Signorino