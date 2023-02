Nuoto Pinnato: Romano dell'Oceanika Sturno è campione italiano Grande soddisfazione per il tecnico della squadra altirpina, Denis Famiglietti

Davide Romano, atleta dell'Oceanika Nuoto Sturno, è stato protagonista ai campionati italiani primaverili di Nuoto Pinnato. Nello scorso weekend, a Lignano Sabbiadoro, ha conquistato un terzo posto nei 100 metri pinne, un secondo nei 200 metri pinne e un primo nei 400 pinne: Romano è campione nazionale di categoria.

Ottime prove per l'atleta a Lignano Sabbiadoro

Grande soddisfazione per l'allenatore di Romano e dell'Oceanika Nuoto Sturno, Denis Famiglietti. tante emozioni vissute nell'evento disputato in terra friulana per l'atleta, che dopo il titolo conquistato, a cui si legano altre due medaglie, è già pronto per nuove sfide in ambito regionale e nazionale.

Foto: Oceanika Nuoto Sturno