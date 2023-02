Sandro Abate, Basile: "Vincere a Pomezia per centrare l'obiettivo playoff" Definita anche la gara del recupero per il derby contro la Feldi Eboli

La Sandro Abate si appresta a tornare in campo. Dopo la sconfitta subita contro l'Olimpus Roma (2-0) lo scorso 22 gennaio, Abate e compagni mettono nel mirino la ventunesima giornata nel campionato di Serie A di futsal: domani, al PalaLaviunium, affronteranno la Fortitudo Pomezia, con fischio d'inizio alle 18. Per gli irpini, reduci anche dal ko subito nelle Final Four di Coppa Italia contro il Napoli Futsal (2-1), l'obiettivo è centrare la zona playoff. I verdeazzurri, sono attualmente al sesto posto con 34 punti, alla pari dell'L84, con il derby contro la Feldi Eboli da recuperare il 19 marzo (start alle 19).

A presentare la gara contro la Fortitudo Pomezia, è l'allenatore della Sandro Abate Piero Basile: “Domani sarà una delle gare più complicate del campionato, soprattutto per i numerosi acciacchi. Tanti giocatori sono indisponibili, come Ugherani e Angellot. Saranno assenti anche Abate alle prese con l'influenza e Nicolodi da gestire bene per alcuni problemi al pube. Dal punto d vista mentale, invece, la squadra è forte, resilente e nelle difficoltà dimostra il suo valore”.

“Affronteremo una squadra che ha l'obiettivo di conquistare i tre punti per riproporsi e centrare la qualificazione nei playoff. Questo, però, è anche il nostro obiettivo e uscire indenni da Pomezia significa fare un passo decisivo verso esso. Dovremo gestire la gara nel migliore dei modi, cercando di limitare gli errori dettati dalla poca lucidità”.